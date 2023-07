Fabrizio Corona: «Ecco il testamento di Berlusconi scritto di suo pugno»

di Redazione web

Fabrizio Corona, nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato due immagini che sembrano davvero ritrarre il testamento originale di morte di Silvio Berlusconi. L'ex re dei paparazzi (come anche lui si definisce) ha postato il documento top secret, sia sui social che sul suo canale Telegram che conta più di 56 mila iscritti. Proprio nelle scorse ore, dopo il dissing tra i rapper Salmo e Luchè, Fabrizio Corona aveva scritto: «Altro che dissing da ragazzini, vedrete...».

Nelle ultime storie che Fabrizio Corona ha pubblicato su Instagram, ha postato due fogli scritti a mano: il testamento originale di Silvio Berlusconi. Nella prima pagina si legge: «Lascio la disponibilità in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Aggiungo in favore di mio fratello Paolo Berlusconi una donazione di cento milioni di euro».

Nella seconda pagina, invece, si legge: «Cara Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora, sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue: 100 milioni a Paolo Berlusconi. 100 milioni a Marta Fascina e 30 mila euro a Marcello Dell'Utri.

In molti utenti sui social si stanno già chiedendo come sia possibile che Fabrizio Corona sia entrato in possesso di documenti così riservati. Il re dei paparazzi, però, ha solo pubblicato senza elargire ulteriori informazioni a riguardo.

