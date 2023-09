Nina Moric, la dura replica alle frecciate di Fabrizio Corona a Belve: «Restituisci il male...»

di Redazione web

Non è tardata quella che sembra essere una vera e propria replica a Fabrizio Corona da parte di Nina Moric. La showgirl pare non stia attraversando un periodo molto semplice della sua vita e ad infierire è proprio l'ex compagno e papà del figlio Carlos Maria Corona.

Fabrizio Corona sarà martedì sera, 26 settembre, ospite a Belve, programma di Francesca Fagnani. In alcune anticipazioni, l'ex re dei paparazzi ha confessato alcune cose relative a suo figlio e alla mamma, appunto Nina Moric, che la showgirl non sembra aver gradito. Ecco cosa ha detto.

«Non lo vede mai - ha detto Fabrizio Corona a Belve, nell'intervista che andrà in onda domani, riferendosi alla mamma di suo figlio Nina Moric -, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre.

Nina Moric, la replica

Nelle Instagram stories, Nina Moric ha pubblicato una frase che ha tutta l'aria di essere una replica nei confronti del padre di suo figlio. Il messaggio è semplice e sintetico: «Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia».

