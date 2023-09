Nina Moric: «Fabrizio Corona vuole mandarmi in galera». Stoccata a Francesca Fagnani: «Le persone malvagie si sostengono a vicenda»

di Redazione web

Nina Moric proprio non ha digerito le parole dell'ex compagno Fabrizio Corona nell'intervista a Belve. Le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi saranno trasmesse questa sera su Rai 2 in prima serata, nella prima puntata della trasmissione di Francesca Fagnani.

La showgirl ha deciso di utilizzare i propri canali social per far sapere al papà di suo figlio e alla conduttrice del programma cosa pensa e dopo la prima replica di ieri sera, ha rincarato la dose, rivelando anche un retroscena. Ecco cosa ha detto.

Nina Moric, la dura replica alle frecciate di Fabrizio Corona a Belve: «Restituisci il male...»

Belve, Fabrizio Corona choc: «Mio figlio Carlos ha una malattia genetica, sta male. Nina Moric? Troppo fuori per capire» VIDEO

L'intervista a Belve

È bastata solo una piccola anteprima delle parole che Fabrizio Corona ha utilizzato nei confronti della ex compagna durante l'intervista di Francesca Fagnani, per far risvegliare in Nina Moric l'ira.

«Non lo vede mai - ha detto Fabrizio Corona a Belve, nell'intervista che andrà in onda questa sera, riferendosi alla mamma di suo figlio Nina Moric -, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre.

La replica di Nina Moric

Nina Moric ha deciso di rispondere a tono e l'ha fatto nelle sue Instagram Stories. Dopo aver lanciato una frecciatina al papà del figlio Carlos Maria, si è rivolta anche a chi ha dato la possibilità a Fabrizio Corona di parlare: Francesca Fagnani.

Dopo una serie di frasi relative alla cattiveria che reputa che l'ex compagno le abbia rivolto in questi ultimi anni, Nina Moric ha parlato anche di una richiesta di reclusione a suo discapito realizzata proprio dal papà del figlio: «Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Si l'udienza sarà il 23 novembre». Poi contro la conduttrice di Belve ha scritto: «Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda. Questa è la loro forza principale», ha concluso la showgirl su Instagram.

