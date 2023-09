Francesca Fagnani: «Intervistarmi a Belve? Piacciono le gaffe, non i perfettini». Gli ospiti: Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona

di Redazione web

Francesca Fagnani sta per tornare con una nuovissima edizione di Belve, il programma di interviste che tira fuori la belva che c'è dentro ogni ospite. Da Ornella Vanoni e Bianca Balti, Francesca ha intervistato moltissimi personaggi dello spettacolo che hanno raccontato episodi inediti e hanno mostrato sfaccettature completamente nuove di loro stessi, regalando agli spettatori uno show incredibile.

Belve ricomincerà domani, 26 settembre, sempre su Rai2 e i fan non vedono l'ora di ascoltare le interviste dei primi tre ospiti: Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona.

Francesca Fagnani, la domanda (imbarazzante) di Mara Venier: «Quando ti sposi?». E lei cosa fa?

Fabrizio Corona, l'intervista con Francesca Fagnani: «“A France” che belva sei? Io sono un orsetto»

Francesca Fagnani e il rapporto con gli ospiti

Francesca Fagnani ha raggiunto dei risultati incredibili con il suo talk, ha conquistato gli spettatori con la sua irriverenza: attraverso domande schiette, è riuscita a tirar fuori alcuni aspetti molto personali dei suoi ospiti.

In una recente intervista a Repubblica, Francesca Fagnani ha rivelato il suo ospite perfetto: «Col reticente, che arriva in studio chiuso, timoroso, è interessante vedere l’evoluzione. Chi si sbottona è perfetto. E a volte va fermato».

Mentre chi le chiede se lei si farebbe intervistare da Francesca Fagnani risponde: «Sì. Perché alla fine se mostri un aspetto meno noto hai vinto. Andare in tv in modalità autopromozionale non è simpatizzante. Mostrarsi in parte per come si è, perché è tv, non è psicanalisi, lo è».

Il rimpianto

L'unico rimpianto della conduttrice di Belve? Non poter condividere il successo con la mamma e non averle mostrato più affetto: «Siamo materia materna, il vero cordone ombelicale non si taglia quando nasci, ma dopo, quando perdi una madre».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA