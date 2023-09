Fabrizio Corona a Domenica In dopo Belve: «Incomincio a levarmi un po' di sassolini»

di Redazione web

Fabrizio Corona sarà ospite a Domenica In domani, domenica 1 ottobre, alle 14. Il «Dio», come si è definito all'intervista di Belve con Francesca Fagnani, sarà faccia a faccia con Mara Venier per «togliersi qualche sassolino».

«Il più grande profumiere», infatti, ha scritto sui social di essere pronto a parlare. Ma cosa avrà ancora da dire? Scopriamolo insieme.

Fabrizio Corona, Giacomo Urtis: «È bisessuale, siamo stati insieme e voglio sposarlo. La transizione? Farò una quarta di seno»

Francesca Fagnani, le critiche dei fan: «La prossima volta più “Belva”...». Ecco cosa non ha convinto della conduttrice

Fabrizio Corona è sceso in campo. L'ex re dei paparazzi è tornato con l'intento di far parlare ancora una volta di sé, come ha sempre fatto, tra scoop e gossip. Dopo aver parlato della sua vita tra dichiarazioni molto scottanti a Belve, da Francesca Fagnani, sarà a ruota libera dinanzi alla padrona di casa di Domenica In. Si presume abbia intenzione di sfruttare la viralità della conduttrice e della sua trasmissione per potersi difendere dalle accuse di Nina Moric, per chiarire forse le parole sul figlio Carlos che ha definito essere «malato. Non è la persona più importante della mia vita».

Gli ospiti della puntata del 1 ottobre

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In sono previsti Enrico Brignano, Giulia Bevilacqua che parlerà del film Volevo un figlio maschio, prossimamente al cinema. Sarebbe saltata invece all’ultimo minuto la partecipazione di Rocco Siffredi che avrebbe dovuto parlare della partecipazione del figlio a Ballando con le stelle e infine, Pamela Prati, attualmente impegnata in Tale e quale show e di recente coinvolta nel gossip per la nuova relazione con un giovanissimo modello di 19 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA