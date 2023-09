Belen, Fabrizio Corona difende la ex e attacca Alessandro Cattelan dopo la "vendetta" in diretta: cosa ha detto

Una recente battuta fatta in tv da Alessandro Cattelan su Belen Rodriguez è riuscita a diventare un vero e proprio argomento di discussione molto acceso all'interno della sfera mediatica, imponendosi con una certa viralità anche sugli stessi social. Lo ha fatto al punto che è riuscita a suscitare una notevole irritazione persino nell'ex compagno della celebre presentatrice televisiva argentina, Fabrizio Corona.

Cosa ha detto Corona

L'ex re dei paparazzi, noto per la sua sensibilità riguardo alle questioni che coinvolgono Belen, ha infatti deciso sentire la sua voce attraverso i suoi canali social, pubblicando delle Instagram Stories nelle quali mostra apertamente la sua disapprovazione per le numerose allusioni ironiche che Cattelan ha fatto durante la prima puntata della nuova stagione del suo programma televisivo, “Stasera c’è Cattelan su Rai Due”.

Alessandro Cattelan, in particolare, durante la trasmissione ha iniziato a scherzare sul conto di Belen Rodriguez.

Ma cosa avrà scatenato l'ira di Fabrizio Corona, dunque? Per comprendere appieno la situazione, è fondamentale analizzare le dinamiche e le relazioni in gioco, nonché esplorare a fondo il contesto in cui si è sviluppato questo acceso dibattito mediatico. Andiamo dunque a scoprire quello che ha detto Cattelan su Belen Rodriguez e anche qual è stata la risposta piccata di Fabrizio Corona alle sue parole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 08:54

