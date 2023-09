Stefano De Martino e Martina Trivelli: «Non è solo un'avventura»

di Redazione Web

Stefano De Martino pare faccia sul serio con Martina Trivelli. Dopo aver confermato ufficialmente la fine della sua relazione con Belen Rodriguez a Belve, l'ex ballerino di Amici ha chiarito che il suo rapporto non è finito per un suo tradimento e se oggi la showgirl argentina si mostra felice con il compagno Elio Lorenzoni, anche lui mostra la sua nuova fiamma.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata è già la seconda volta che viene immortalato con Martina e questo fa pensare che tra i du la frequentazione sia seri.

Giacomo Urtis, la delusione dopo le parole di Fabrizio Corona a Belve : «Il matrimonio? Strumentalizzata, ci sono cascata di nuovo»

Elga Enardu, la promessa di Diego Diddi dopo l'annuncio della separazione: «Mi impegnerò affinché tutto si risolva»

Nuovo amore

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di una loro uscita serale al centro di Milano, la seconda. Negli scatti si vedono Stefano e Martina che trascorrono la serata insieme tra chiacchiere e sorrisi. Lui va a prenderla con lo scooter, la aiuta ad allacciare il casco e prendendole le mani sorride e scherza, visibilmente divertito. La nuova coppia si concede un aperitivo e poi una cena, fino a quando lui non ha riaccompagnato lei a casa senza salire. Sembra evidente che sapessero di essere fotografati, ma Stefano, per la prima volta non è sembrato infastidito.

Belen dà buca a Cattelan, lui si vendica in diretta: «Ha saputo di De Martino e Corona a Belve e si è data malata» https://t.co/pXHmyPj1y1 — Leggo (@leggoit) September 27, 2023

Chi è Martina Trivelli?

Martina Trivelli sembra essere a tutti gli effetti la nuova fiamma di Stefano, ma non fa parte del mondo dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA