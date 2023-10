Fedez, Luis Sal sui social dopo il ricovero dell'ex amico: quel messaggio 'frecciatina' è per lui?

L'assenza di Luis Sal dai canali social era stata notata da molti, poiché l'entusiasta youtuber sembrava essersi ritirato dal mondo della rete da diversi mesi. Questo silenzio ha seguito una sua celebre apparizione, ovvero il momento in cui aveva risposto pubblicamente a Fedez riguardo alla fine della loro collaborazione nel progetto "Muschio Selvaggio". Un evento che aveva suscitato molte discussioni e domande tra i fan di entrambi.

Luis Sal riappare sui social dopo mesi, il creator sparito dal litigio con Fedez: cosa ha scritto

Luis Sal, il ritorno

Tuttavia, di recente, Luis Sal ha fatto un ritorno sorprendente sui social, proprio nel momento in cui il suo ex amico e collega, Fedez, è stato colpito da un malore che ha destato preoccupazione tra i suoi sostenitori. Questa coincidenza non è passata inosservata, e molti si sono chiesti se ci fosse un nesso tra il ritorno di Luis e la situazione del rapper e marito di Chiara Ferragni.

