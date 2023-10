Fedez, la Rai blocca l'intervista a "Belve". Francesca Fagnani: «Non sono d'accordo, vediamo come finirà»

Fedez sarà a "Belve". Anzi, no. La Rai blocca l'intervista di Francesca Fagnani al rapper. Il motivo sarebbe legato a dissidi tra l'artista e la televisione di viale Mazzini, divampati dopo i casi Sanremo e Concertone. Fedez, dopo aver inizialmente rifiutato l'invito della giornalista, aveva cambiato idea dando il suo ok. Poi, sarebbe arrivato lo stop dai piani alti della Rai. «L'intervista non s'ha da fare». E, a meno di sorprese, non si farà.

