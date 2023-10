Luis Sal riappare sui social dopo mesi, il creator sparito dal litigio con Fedez: cosa ha scritto

di Redazione web

«Dillo alla mamma, dillo all'avvocato». Quella frase, nel video in cui Luis Sal attaccava Fedez per la diatriba su "Muschio Selvaggio", è diventata un tormentone. Il creator, ex socio del rapper (che in questi giorni è ricoverato in ospedale), poi era sparito dai social. L'ultimo post su Instagram risale al giugno scorso. Su X, invece, non scriveva addirittura da aprile. Ieri, con un tempismo particolare, è tornato a farsi vivo. Nessun messaggio pubblico per Fedez, ma una frase che dovrebbe essere una freddura: «Per un impotente "creampie" è un passato remoto». Chi vuole intendere, intenda. Fatto sta, che il suo messaggio ha smosso i fan del creator, che hanno commentato chiedendo spiegazioni per l'assenza.

I messaggi dei fan

Luis Sal è tra i fondatori e creatori di "Muschio Selvaggio".

Per un impotente “creampie” è un passato remoto — Luis Sal (@saluis97) September 30, 2023

Lui Sal, dal video pubblicato su YouTube nel quale aveva dato la sua versione dei fatti, non si è più fatto vedere sui social. Adesso, con il ritorno su X, i fan chiedono spiegazioni: «Ma che fine hai fatto?», si legge. «Ci manchi, torna», commentano altri. Li accontenterà?

