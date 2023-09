Fedez, c'è cauto ottimismo per la sua salute, il rapper improvvisamente ricoverato in ospedale da giovedì per una emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Il cantante potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è ricoverato nel reparto solventi: lì può rimanere al suo fianco anche la moglie Chiara Ferragni.