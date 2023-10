Scontro su Fedez a Belve: la Rai dice no, Fagnani: «Non condivido»

di Donatella Aragozzini

Fedez non sarà tra gli ospiti della nuova edizione di “Belve”, non perché ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dopo l’emorragia interna dei giorni scorsi causata da due ulcere intestinali, ma perché non gradito alla dirigenza Rai. A dare l’indiscrezione era stato nei giorni scorsi il sito TvBlog, ma la notizia del veto alla partecipazione del rapper e conduttore di “X Factor” – all’anagrafe Federico Lucia – al programma di Rai2 è tutt’altro che infondata: è stata infatti la stessa conduttrice, Francesca Fagnani, a darne conferma sul suo profilo Instagram. «L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene», ha esordito la giornalista, per poi dissociarsi dalla presa di posizione di viale Mazzini: «Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a “Belve”, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né “Belve” del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».

Ma cosa avrà fatto di tanto grave, il popolare artista, per essere estromesso dalla tv di Stato? La motivazione sarebbe politica e avrebbe a che fare con gli attacchi alla Rai e le contestazioni al governo da lui gridate a gran voce negli ultimi due anni.

