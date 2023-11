Fedez, Leone "imita" il papà: le unghie colorate con arcobaleni e unicorni. Mamma Chiara le mostra ai fan

di Redazione web

Chiara Ferragni mostra su Instagram la manicure di Leone, che come i genitori si è fatto smaltare e disegnare le unghie.

Sulle unghiette si intravedono infatti, arcobaleni e unicorni, e il picccolo Leone pare felicissimo del risultato, che mostra con orgoglio alla mamma.

Le unghie di Leone Ferragni

Leone Lucia è sempre protagonista sui social di Fedez e Chiara Ferragni, così come la piccola Vittoria. Dopo gli originalissimi look di Halloween e le unghie cool, Leone ha tutte le carte in regola per diventare un trend-setter come la mamma e il papà. Intanto, oggi anche Chiara Ferragni ha conosciuto una nuova esperienza. L'influencer ha donato il sangue, spiegando ai follower l'importanza di questo gesto.

