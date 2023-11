Michelle Hunziker e la nuova fiamma a passeggio per Milano: non si nascondono più

di Marta Goggi

Michelle Hunziker non si nasconde più e questa volta sorride all'obiettivo in compagnia della nuova fiamma Alessandro Carollo. Nelle scorse settimane la Hunziker non sembrava ancora pronta ad apparire in pubblico con Carollo, tanto che girava la voce di un possibile depistaggio sulla vacanza a Varigotti. Il settimanale 'Chi' di recente li ha immortalati mentre si dirigevano a cena e poi a casa di lei.

Le foto

Questa volta sembra che la Hunziker sia pronta a rendere pubblica la relazione con Carollo. La conduttrice tv qualche tempo fa aveva pubblicato uno scatto in cui appariva in sella a una moto e sul profilo di Carollo era comparsa la stessa Ducati rossa con il numero 1.

Nel fine settimana poi la Hunziker aveva postato diverse foto insieme al nuovo amore in una fuga romantica in Svizzera. Questa volta sono stati immortalati mentre camminano l'uno a fianco all'altro per le strade di Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA