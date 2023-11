Gf, Angelica dalle parole sul fidanzato al bacio mancato: ecco cosa sappiamo

di Redazione web

Angelica Baraldi, dopo la scorsa puntata e il confronto con Greta Rossetti, ha ricevuto la visita a sorpresa del suo fidanzato all'interno della casa. In molti avevano pensato che il ragazzo di cui parlasse Angelica non esistesse, ma Riccardo Romagnoli ha fatto il suo ingresso al Gf per sostenere la fidanzata. Il loro incontro però ha lasciato gli spettatori con nuove considerazioni.

I dubbi

Sui social sono in molti, dopo la puntata, ad essersi chiesti perchè tra Angelica e Riccardo non ci sia stato nemmeno un bacio. La Baraldi in merito ha risposto così a Jill Cooper: «Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Come mai non l’ho baciato? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Mamma mia mi ha cambiato tutto.

Oltre al mancato bacio molti spettatori si sono anche chiesti il perchè dell'assenza di foto di coppia sui social della Baraldi, lei ha risposto: «Sì, non ho foto con Rick, non ci facciamo le foto non ci piace. Così come non ci siamo baciati ieri in diretta e che vi devo dire?». Dopo la puntata, però, sono apparse alcune loro foto sul profilo di Angelica, ma, dal momento che è nella casa, i social sono gestiti da qualcun altro.

