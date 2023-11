Il principino George, 10 anni, pronto per andare al college: ha già svolto l'esame d'ammissione

di Redazione web

Se spesso accade che nemmeno dopo aver affrontato l'esame di maturità si abbiano le idee chiare su come procedere negli studi, questo non è il caso del principino George, che proprio in questi giorni ha dovuto affrontare il suo primo esame: quattro prove in due ore e il suo scopo finale è l'ingresso al college.

Il primo esame a 10 anni

Seppur vero che 10 anni è un'età davvero giovane per pianificare il proprio futuro, nel Regno Unito i test di ammissione per gli istituti più prestigiosi, si svolgono con ben 3 anni di anticipo, motivo per cui anche al giovanissimo principe, è toccato prepararsi a dovere.

I test da svolgere solitamente per questo tipo di College, sono quattro: inglese, matematica, ragionamento verbale e non verbale, il tutto in poco più di due ore e vanno svolti nella sede della scuola che si sta frequentando o quella in cui si vorrebbe accedere.

Non si sa ancora su quale College ricadrà la scelta dei nobili, ma una delle ipotesi è quasi sicuramente Eaton, College in cui ha studiato William e dove di recente i principi di Galles hanno portato il piccolo George a fare un sopralluogo.

Infatti, mentre William si trova a Singapore per l’Earthshot Prize, mamma Kate ha rinunciato alla partenza per stare vicino a George in questo momento così decisivo.

