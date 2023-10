«Il più grande incubo per Harry e Meghan si sta avverando»: gli esperti e il confronto (imbarazzante) con William e Kate

di Redazione web

L'incubo di Harry e Meghan Markle, si sta piano piano avverando, infatti, non è proprio un bel periodo per la coppia, che continua a finire sotto i riflettori per cose dispregiative, a differenza di William e Kate che continuano a cavalcare l'onda del successo.

Harry e Megan derisi in una puntata dei Griffin, la frecciata per i milioni incassati da Netflix

Meghan e Kate ad alta tensione? I fan accusano: «Lei deve sempre aggredire qualcuno...»

La cerimonia

Pare infatti che il principe e la principessa del Galles, parteciperanno alla cerimonia dell'Earthshot Prize che si svolgerà all'inizio del mese prossimo, dove tutti gli occhi saranno puntati su di loro.

Numerosi i commenti ironici su Harry e Megan che guarderanno la cerimonia dal comodo divano della loro casa in California, mentre William e Kate verranno lodati per la loro filantropia, per di più pare che il principe e la principesssa del Sussex siano in causa con la sorella di Meghan che continua a accuare la sorella di diffamazione, ha infatti detto:

«Meghan continua a mentire sulla sua famigia e sulla sua educazione», ha affermato Samantha Markle.

Di certo un'accusa per diffamazione non aiuterà la coppia a tornare in hype e riconquistare i rifettori, anche se le hanno provate tutte... a quanto pare sono stati fotografati mentre visitavano il cimitero di Los Angeles e posavano dei fiori sulle tombe di due soldati del Commonwealth, inutile dire che questo disperato tentativo di finta redenzione sia risultato proprio per quello che era: un tentativo di farsi pubblicità.

