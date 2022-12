Punizione per Meghan e Harry: la mossa che potrebbe compiere re Carlo

Netflix sta per rilasciare i prossimi episodi della docuserie sul principe Harry e Meghan Markle e, dall’altra parte del mondo, la Famiglia Reale Inglese starebbe pensando alla prossima mossa da mettere in atto nel caso in cui argomenti scottanti colpissero la reputazione reale. Re Carlo III starebbe pensando a una punizione per i Duchi di Sussex.

Re Carlo III è alle prese con la preparazione della cerimonia di incoronazione che avverrà il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster e secondo alcune fonti starebbe pensando a una punizione esemplare. Il sovrano vorrebbe escludere del tutto suo figlio Harry e Meghan dall’evento.

Il parere degli esperti

Secondo gli analisti, la presenza dei Duchi di Sussex potrebbe rivelarsi imbarazzante: per quella data sarà già uscito anche il libro autobiografico di Harry, “Spare” atteso per il 10 gennaio. Jonathan Sacerdoti, corrispondente reale, ha spiegato a Express Co Uk: «Potrebbe sembrare ingiusto non invitare Harry e Megan ma la maggior parte delle persone capirebbe perfettamente la decisione del re».

