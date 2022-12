Harry difende Meghan Markle: «Lasciare la famiglia reale è stata una mia scelta, molti turbati dalla sua popolarità»

La docuserie firmata Netflix sulla storia del principe Harry e della moglie Meghan Markle continua a macinare ascolti (è la più vista sulla piattaforma di streaming) e suscitare polemiche. Tra i temi fondamentali, quello della scelta di rinunciare ai privilegi reali e lasciare il Regno Unito alla volta degli Stati Uniti. Ebbene, nell'episodio 5 della serie, è lo stesso principe Harry a spiegare come sono andate le cose: «In realtà è stata una mia decisione, non mi ha mai chiesto di lasciare», spiega attribuendosi ogni responsabilità della "Megxit".

La popolarità di Meghan che «turba»

La popolarità di Meghan ha «turbato» altri membri della famiglia reale. Questa la ricostruzione fatta dal principe Harry negli ultimi episodi della docuserie. Secondo Harry infatti, la popolarità di Meghan durante il tour ufficiale della coppia in Australia e Nuova Zelanda, durante il quale avevano annunciato che la duchessa del Sussex era incinta, aveva suscitato risentimento nella famiglia reale. Nel quarto episodio di Harry & Meghan, Harry parla di come il fatto che un membro acquisito della famiglia reale «rubi le luci della ribalta o faccia il lavoro meglio della persona nata per farlo», sconvolga le persone. «Sposta gli equilibri».

