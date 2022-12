Meghan Markle e quel gesto esagerato al primo incontro con la regina Elisabetta

Nei primi tre episodi della docuserie pubblicata da Netflix su Harry e Meghan, c'è una scena molto discussa in cui l'ex attrice di Hollywood racconta il suo primo incontro con la regina Elisabetta, mimando esplicitamente l'inchino che avrebbe fatto davanti a sua Maestà, la prima volta che l'ha vista.

Meghan, la scena che divide

In Inghilterra, diversi esperti reali sono "insorti" davanti a quella scena, commentandola aspramente. In molti, infatti, hanno criticato la Duchessa del Sussex per aver sminuito il privilegio di incontrare la regina Elisabetta II.

«Meghan ci dice ripetutamente quanto sia intelligente, ma fa finta di niente quando si tratta di cose come un inchino o l'inno nazionale», ha spiegato a Espress Co Uk l'esperta reale Kinsey Schofield.

A lasciare molti perplessi è stato anche Harry, rimasto immobile di fianco a Meghan. In tanti hanno letto nello sguardo di Harry un'espressione imbarazzata e infastidita, anche se ben camuffata da un leggero sorriso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 12:51

