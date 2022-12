Re Carlo triste e arrabbiato: i problemi verranno risolti prima dell'incoronazione?

Secondo alcuni esperti della Corona, Re Carlo III sarebbe triste e arrabbiato, a pochi mesi dalla sua incoronazione ufficiale, che avverrà nel mese di maggio 2023.

William e Kate, George, Charlotte e Louis: la cartolina di buon Natale ai sudditi fa il giro del mondo

Re Carlo III cambia il menù di Natale: elimina una delle pietanze preferite a Buckingham Palace

«Harry e Meghan hanno oltrepassato il limite»: il principe William furioso con il fratello per un particolare contenuto nel documentario

La speranza

Ne è convinto lo scrittore Dan Wooton, che ha dichiarato al Daily Mail come secondo lui Re Carlo III starebbe sperando in un riavvicinamento con il principe Harry e sua moglie Meghan Markle prima dell'incoronazione attesa per maggio.

Le sue speranze dunque andrebbero oltre il documentario di Netflix e il libro di memorie di suo figlio, "Spare". «Il re sembra arrabbiato e spera, col tempo, che i problemi all'interno della famiglia possano essere risolti», ha dichiarato Wooton.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: Re Carlo, critiche per la cartolina di Natale: quel dettaglio ‘triste’ sulla Regina Elisabetta. È stato casuale?

Maria De Filippi su tutte le furie a Uomini e Donne, la conduttrice esplode in studio: «E sti c***» https://t.co/ovLqXsfaYN — Leggo (@leggoit) December 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA