Il principe Harry, la dichiarazione choc: «Mentivano per proteggere William, con me invece...»

Nuove scoppiettanti rivelazioni giungono da Montecito, in California: l'attesa per il rilascio del secondo volume di Harry e Meghan, la docuserie di Netflix sta giungendo alla fine. Nelle ulime ore è uscito un nuovissimo trailer della seconda parte dell'esplosivo documentario del Principe e la duchessa del Sussex, dove Harry ammette che suo fratello, il principe William, era protetto da «tutti» al contrario di quanto facevano con lui.

Harry & Meghan

La seconda parte della docuserie analizzerà meglio il caso Megxit e tutti i motivi che hanno spinto Harry e Meghan ad allontanarsi dalla famiglia reale britannica, dividendosi tra il Regno Unito e l'America, e diventare finanziariamente indipendenti.

Nel trailer della seconda parte dello show, che andrà in onda giovedì 15 dicembre, Il principe Harry afferma che le persone erano «felici di mentire» per proteggere suo fratello maggiore, il principe William, ma che non avrebbero fatto lo stesso per lui. Meghan Markle poi aggiunge: «Non venivo gettata in pasto ai lupi, venivo data in pasto ai lupi».

Il trailer si conclude con Harry che dichiara: «Pensavo fosse una lotta per cui valeva la pena combattere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 15:04

