Meghan Markle e Harry, sushi con Cameron Diaz dopo l'incoronazione di Re Carlo: il prezzo del menù

Reali "pop" potremmo definirli. In effetti non si fanno mancare proprio niente. Come qualsiasi vip internazionale, Harry e Meghan Markle si sono concessi un sushi con alcuni attori famosi nel panorama di Hollywood. Stiamo parlando di Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow e rispettivi mariti. Scopriamo insieme perché.

Reali al sushi con Cameron Diaz: ecco perché

I due reali Harry e Meghan, dopo l'incoronazione di Re Carlo III si sono dedicati a una cena in uno dei ristoranti più vip: "Montecito". Si tratta di un esclusivo sushi bar con menù da 165 dollari a persona.

In compagnia di Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow, pare che Meghan avesse da organizzare la possibile co-produzione di un lavoro fa svolgere insieme.

Harry and Meghan dine with Cameron Diaz and Gwyneth Paltrow https://t.co/V28jvmMYx0 pic.twitter.com/fVemkb73hU — Daily Mail US (@DailyMail) May 15, 2023

A ritrarli nelle foto al ristorante è il Daily Mail. Meghan in pantaloncini, ciabatte e coda di cavallo si mostra come una qualsiasi donna sulla quarantina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 17:42

