Fedez esulta: dal ministero della salute la promessa di estendere il bonus psicologo grazie alla sua petizione (e di oltre 300mila firmatari)

La richiesta di Fedez e degli oltre 300mila firmatari di estendere il bonus psicologo sembra essere stata accolta. A dirlo è lo stesso rapper, che in una stories su Instagram legge la lettera ricevuta dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che comincia così: "Bravi tutti ragazzi, raccogliere 300mila firme in tre giorni serve". Ed il riferimento è alla petizione lanciata da Fedez, durante il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in cui aveva chiesto di sostenere la sua causa in favore delle persone con disagio psicologico, che faticano a curarsi e che con il bonus avrebbero accesso ai fondi per la psicoterapia.

Soldi ci saranno

Il ministro Schillaci, dunque, promette nella missiva, che "nei prossimi giorni finalmente questi soldi verranno sbloccati", informa Fedez dando prima la "notizia bella". Prossimamente, sarà varato secondo il ministro della saluta, in collaborazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il decreto attuativo per il Bonus Psicologo 2023.

Serve altra collaborazione

Poi però, Fedez, affronta questioni meno pacifiche: «Il capo di Gabinetto del ministero della Salute ci dice che 'noi sulla salute mentale abbiamo fatti grandissime cose, Queste grandi cose, confrontandoci con le realtà con cui stiamo collaborando che si occupano di salute mentale nel sistema sanitario pubblico non sembrano corrispondere proprio a verità, motivo per il quale procederemo a rispondere su ciò che non è stato fatto e bisognerebbe fare».

Incertezza sull'incontro

Lo scopo infatti, dice Fedez, "non è solo sbloccare i fondi ma ottenere più finanziamenti per la salute mentale in generale".

