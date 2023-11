Annalisa ospite a X Factor, Fedez punge Morgan: «Sei contento?»

di Cristina Siciliano

X Factor è ripartito da Morgan. Ma anche Morgan è ripartito da X Factor. Il giudice, durante la prima puntata live ha criticato il brano di Annalisa, "Bellissima": una canzone che Ambra Angiolini aveva assegnato ad un suo allievo. Senza mezzi termini, Morgan ha giudicato il singolo «di una banalità incredibile ed esercizio di industria del mercato più infimo usa e getta».

Tuttavia, Francesca Michielin durante l'ultima live di X Factor ha annunciato l'ospitata di Annalisa Scarrone nella prossima puntata del talent show.

Le parole di Fedez

Dopo Laura Pausini nella prima puntata, Elodie nella seconda, Colapesce e Dimartino nella terza, ospite della quarta puntata del talent show sarà la voce di Bellissima.

Che la prossima settimana si assisterà ad un duetto della pace tra Annalisa e Morgan?

Non ci resta che aspettare.

Annalisa ad X Factor

«Sono giorni incredibili quelli che sto vivendo perché dopo il Forum di Milano non mi sono ancora ripresa e sono con la testa ancora lì e devo dirvi grazie davvero - ha sottolineato Annalisa -. Ma non rilassiamoci troppo, perché io sto preparando un’altra bella sorpresa per voi. Perché sta per uscire un nuovo singolo. Ci sto lavorando già da un po’ a questa uscita. La presenterò per la prima volta ad X Factor in un’ospitata nella quarta puntata. Non vedo l’ora e sarà bello. Questa cosa era organizzata da settembre e ci stiamo lavorando da un po’. Non è fatta nelle ultime settimane, non so se serve, ma è sempre bene dirlo».

