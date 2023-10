Ambra Angiolini e il "fardello di ciccia" sul lato B: «Pensavo che il problema fossi io»

di Redazione Web

È ormai prassi online, e un po' meno nella vita a dir la verità, esporsi e dire la propria andandoci non troppo per il sottile. E questo vuol dire deridere chi, per eccesso o per difetto, non risponde a ciò che è considerato normale. E lo sa bene anche Ambra Angiolini che nelle ultime ore ha raccontato di essere cresciuta in televisione sotto lo sguardo della gente mentre le persone commentavano ogni sua variazione di peso. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Ambra Angiolini

L'attrice ha raccontato la prima volta che ha subito body shaming. «Pensavo che il problema fossi io - ha spiegato Ambra Angiolini in un'intervista a Grazia -.

«Oggi le mie peggiori “hater” su Instagram sono donne, e non ragazzine, ma persone della mia età: tra i 40 e 50 anni - ha continuato l'attrice-. Siamo il braccio armato di una pseudo legge maschilista: gli uomini hanno buttato lì l’intuizione che dobbiamo avere un fisico perfetto, noi invece lavoriamo una contro l’altra per farci sentire sbagliate».

