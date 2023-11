Viva Rai 2, Calcutta canta per Fiorello e Morgan lo attacca: «Ma una doccia ogni tanto?»

di Redazione Web

Morgan continua a far discutere anche sui social. Dopo la critica a Bellissima, la canzone di Annalisa cantata da un concorrente durante i live a X Factor, il cantautore nelle ultime ore ha invece lasciato un'inaspettata critica a dir poco ironica e provocatoria nei confronti di Calcutta. Naturalmente il commento di Morgan non è passato inosservato agli utenti di Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa è successo

A scatenare il commento negativo di Morgan è stata l'esibizione di Calcutta di qualche giorno fa. Il cantante ha tenuto un piccolo concerto sul tetto di Via Asiago per Radio 2. E come di consueto, il profilo Instagram del canale rai ha pubblicato alcuni video dell'esibizione del cantante. Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post ma non è passato inosservato il commento insolito di Morgan che ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti. Il giudice di X Factor ha commentato il post con parole pungenti: «Ma una doccia ogni tanto?».

Naturalmente i fan di Calcutta non sono riusciti a trattenere la rabbia nei confronti di Morgan.

Arriverà la risposta del cantante alla provocazione del giudice?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 20:31

