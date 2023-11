X Factor, gli Astromare battono Anna Castiglia e vengono ripescati. Morgan (che li avrà in squadra) non la prende bene

di Redazione web

Il ripescaggio di X Factor premia gli Astromare. Il duo eccentrico batte la cantautrice Anna Castiglia, grazie al voto del pubblico. Entreranno a far parte della squadra di Morgan, che però non sembra aver gradito la scelta dei telespettatori.

Gli Astromare sono i nuovi concorrenti ufficiali di #XF2023 pic.twitter.com/99LGnV1LcY — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 2, 2023

Astromare nella squadra di Morgan

La scorsa settimana Francesca Michielin ha annunciato il ballottaggio a sorpresa per rientrare in gara. I due più votati, Astromare e Anna Castiglia, sono saliti sul palco dei live in avvio della seconda puntata e si sono esibiti, lasciando poi la scelta del ripescaggio al pubblico. A rientrare in gara sono stati, appunto, gli Astromare, che erano stati eliminati ai Bootcamp, con grande disappunto del pubblico. Eliminata, di nuovo, Anna Castiglia. Morgan, che l'aveva fatta fuori agli Home Visit, non è stato felicissimo della scelta del pubblico (per usare un eufemismo). E sui social non hanno potuto fare a meno di notarlo.

