X Factor, Morgan show: 5 curiorisità sul giudice, dal padre perso a 15 anni al Guinnes dei primati

Marco Castoldi, noto come Morgan, è un artista eclettico del panorama musicale italiano, personaggio televisivo roboante al momento impegnato come giudice ad X Factor 2023. Sicuramente uno dei protagonisti di questo show, si è fatto riconoscere e ricordare in ogni occasione, con comportamenti fuori dalle righe e sempre originali.

Andiamo a conoscerlo meglio attraverso qualche curiosità.

Leggi anche: -- MORGAN, È SUCCESSO SUBITO DOPO IL PRIMO LIVE DI X FACTOR: IL POST DI FUOCO

X Factor, prima puntata Live: Michielin show. Morgan perde gli Animaux Formidable e attacca tutti «Str**i». Novità ripescaggio

Curiosità su Morgan

Oltre alla sua carriera musicale di successo, le liti con Bugo, Selvaggia Lucarelli e altri, Morgan è anche una figura affascinante nella sua vita privata, con una storia familiare e personale intrigante ma estremamente dolorosa. Dal padre perso quando aveva solo 15 anni al genio musicale manifestatosi a 6 anni, dall'amore per la poesia all'ingresso nel Guinness dei primati grazie ad X Factor.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa/Kikapress - Musica: Korben





Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA