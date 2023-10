Beatrice Valli a X-Factor, ma sbaglia outfit. Tradita dai pantaloni: «Meglio slacciarli»

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono concessi una serata romantica senza bambini e hanno deciso di assistere allo spettacolo di X-Factor, dato che, si tiene al Forum di Assago a Milano. L'influencer e il modello non sono nuovi a questo tipo di serate e, infatti, anche lo scorso anno, amavano andare ad ascoltare un po' di musica e vivere un'esperienza diversa dal solito. Beatrice, per queste occasioni, sfoggia outfit casual che, però, a volte, non sono proprio il massimo della comodità.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato varie storie Instagram come, del resto, è solita fare tutti i giorni. L'influencer, nelle scorse ore, ha prima postato un selfie in cui mostrava ai fan (con qualche sticker qua e là a coprire un po' la foto) che stava utilizzando il tiralatte e ha scritto: «Prima di X-Factor». Poi, ecco un selfie in ascensore abbracciata al marito Marco Fantini con il quale condivide sempre mille avventure. Entrambi indossano un outfit casual ma comunque di stile: Beatrice porta dei jeans neri slavati, una maglia attillata color cipria e un blazer nero sulle spalle. Nella storia successiva, però, la giovane mamma mostra alle fan che i jeans non sono proprio morbidi e, infatti, da seduta, ha slacciato il bottone. Quindi, Beatrice ha scritto: «Bello il look ma da seduta meglio slacciare i pantaloni», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.

Beatrice Valli e la casa nuova

In questi giorni, Beatrice Valli è molto impegnata a riordinare e pulire la nuova casa in cui, da poco, si è trasferita insieme a Marco Fantini e ai loro bambini. L'influencer è molto contenta del risultato ottenuto e non vede l'ora di mostrare l'abitazione ai suoi follower.

