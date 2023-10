X Factor, primo live di fuoco: Morgan si sfoga sui social (e contro Ambra)

Sono appena iniziati i live di X Factor e Morgan è già entrato a gamba tesa sui giudizi dei colleghi, sia di persona che sui social: irritato per l'eliminazione del suo gruppo, gli Animaux Formidable, il cantante si è lasciato andate ad un lungo sfogo su Instagram, seguito anche da risposte ai commenti dei fan decisamente senza peli sulla lingua.

Beatrice Valli a X-Factor, ma sbaglia outfit. Tradita dai pantaloni: «Meglio slacciarli»



X Factor, pagelle: Morgan incontenibile (8 con riserva), Ambra agguerrita (6+), Fedez pacato (6), Dargen anonimo (5). Michielin ipnotica (9)



LEGGI ANCHE - AMBRA COME ROCCO SIFFREDI, IL COMMENTO DI MORGAN SUI SOCIAL





Le parole di Morgan

Nel post Morgan si scaglia contro la tendenza «omologatrice, trappatrice, rappazzista, imitazionica, radiofonicatrice, mainstreamante, spotifosa, standardizzata, conformista, precisinettinininettina (?), borghesotta, individualistica», in un trionfo di neologismi che in realtà ha come obiettivo i colleghi di scranno, rei di aver eliminato il suo gruppo salvando Asia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA