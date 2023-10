X Factor, Morgan contro Annalisa: «La sua "Bellissima" di una banalità unica». La risposta al veleno del produttore

di Redazione web

Morgan è tornato a essere uno dei giudici di X-Factor dopo diversi anni di assenza. Il cantante si è sempre distinto un po' dalla massa esprimendo pareri insoliti e originali sui vari concorrenti in gara e non le ha mai mandate a dire ai colleghi di giuria. Nelle scorse ore, Morgan ha attaccato uno dei brani più famosi di Annalisa, "Bellissima" e la risposta del produttore di lei, ovvero Davide Simonetta, non si è fatta attendere. Ma andiamo con ordine.

X Factor, ripescaggio per un concorrente eliminato alle selezioni: chi sono i 4 in corsa per accedere ai live e come votarli

X Factor, Morgan esplode contro Ambra e Dargen D'Amico: «Stron*i». Chi sono e cosa è successo dopo l'eliminazione degli Animaux Formidables

Morgan contro Annalisa

Ambra Angiolini aveva assegnato a uno dei cantanti del suo team, Matteo Alieno Pierotti, la hit da record di Annalisa, ovvero "Bellissima". Al termine dell'esibizione, Fedez si è espresso negativamente sulla performance dicendo che il concorrente non aveva dato nulla in più al brano e quindi non gli era piaciuto e così ha fatto anche Morgan. Il cantante dei Bluvertigo ha detto: «Tu potresti cantare tutto io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente». Ai fan di Annalisa non è proprio piaciuta l'uscita del giudice e nemmeno a chi ha prodotto il brano, ovvero Davide Simonetta che ha risposto con un tweet al veleno.

Mai un successo e spiega cose. October 26, 2023

Il tweet del produttore di Annalisa

Dopo il giudizio che Morgan ha dato al cantante della squadra di Ambra e, soprattutto, dopo la frecciatina ad Annalisa, Davide Simonetta, autore e produttore della cantante, ha scritto su Twitter: «Mai un successo e spiega cose. Che mondo meraviglioso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA