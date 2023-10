X Factor, Morgan esplode contro Ambra e Dargen D'Amico: «Stron*i». Chi sono e cosa è successo dopo l'eliminazione degli Animaux Formidables

Prima puntata live di X Factor 2023 e primi concorrenti eliminati dal talent. Si tratta degli Animaux Formidables, il duo in squadra con Morgan. E proprio il giudice è stato il protagonista della serata, come in suo stile a suon di polemiche. Dopo essersi attirato le critiche da parte dei fan di Annalisa definendo la sua "Bellissima" una canzone «banale e inesistente», Morgan ha creato dibattito sul finale, proprio a causa dell'eliminazione dei suoi cantanti mascherati. Impossibile non notare la risposta degli stessi Animaux che hanno placato le polemiche guadagnandosi la stima del pubblico. Vediamo cosa è successo.

X Factor, ripescaggio per un concorrente eliminato alle selezioni: chi sono i 4 in corsa per accedere ai live e come votarli

X Factor 2023, prima puntata Live: parte la sfida tra Fedez, Ambra, Dargen e Morgan. Angelica Bove favorita

Il ballottaggio

Nel primo ballottaggio dei live di X Factor 2023 si sono sfidati Asia, cantante della squadra di Fedez, e gli Animaux Formidables, in squadra con Morgan. Entrambi si sono esibili con i loro cavalli di battaglia: un brano di Cardi B e uno dei Planet Funk. A scegliere chi far restare in gara, i giudici. Morgan e Fedez hanno, ovviamente, votato a favore dei propri concorrenti. «Asia è in parabola ascendente, gli Animaux sono già pronti per andare in giro per l'Italia. Elimino loro», ha motivato Dargen D'Amico, mentre Ambra ha solo scelto di far proseguire Asia.