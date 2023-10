X Factor, prima puntata Live: Michielin show. Morgan perde gli Animaux Formidable e attacca tutti «Str**i». Novità ripescaggio

Si accendono le luci sul palco del primo Live di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, con i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan scatenati nei commenti fin dai primi minuti. Ad aprire la puntata uno spettacolare opening con una strepitosa Francesca Michielin. Ecco cosa è succeso al primo Live.

X Factor, pagelle: Morgan incontenibile (8 con riserva), Ambra agguerrita (6+), Fedez pacato (6), Dargen anonimo (5). Michielin ipnotica (9)

X Factor, prima puntata: Michielin show. Morgan perde gli Animaux Formidable e attacca tutti «Str**i». Novità ripescaggio

X Factor, Fedez: «Applauso agli autori che hanno scelto per Settembre il codice 11», gelo in studio

XF2023, prima puntata

Francesca Michielin si è esibita nell'opening della prima puntata dei Live di X Factpr con un medley di canzoni - “Flowers” di Miley Cyrus, “vampire” di Oliva Rodrigo e “Dance The Night” di Dua Lipa - concluso con un messaggio di pace a tutto schermo, “Make Art Not War”. In puntata, anche la grande performance della super ospite Laura Pausini, che ha portato sul palco un medley con due dei suoi pezzi più iconici – “Tra te e il mare” e “Resta in Ascolto” – e due brani più recenti come “Il Primo Passo sulla Luna” e “Durare”, presentando così “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), il suo nuovo progetto discografico disponibile in tutto il mondo da oggi venerdì 27 ottobre.

Prima manche

Meccanismo classico per la puntata: due manche, ciascuna delle quali ha portato al ballottaggio finale il concorrente meno votato che è arrivato al giudizio finale dei quattro al tavolo. I primi 6 a esibirsi sono stati i Sickteens, giovanissima band della squadra di Morgan, con la psichedelica “Helter Skelter” dei Beatles; quindi Matteo Alieno, della squadra di Ambra, con la sua versione al pianoforte e malinconica della hit “Bellissima” di Annalisa trasformata in una ballad lenta e intensa; poi è stata la volta di Fedez con Maria Tomba che ha rivisitato “Diavolo in me” di Zucchero con un’esibizione sensuale e ironica che ha coinvolto il pubblico in Arena; poi Il Solito Dandy, della squadra di Dargen, che si è esibito con la sua personalissima versione di “La canzone degli amanti” di Franco Battiato; gli Animaux Formidables, di Morgan, con il loro rock minimale su “I Love Rock ’n’ Roll” nella versione di Joan Jett & The Blackhearts; e infine Sarafine, di Fedez, che per l’esordio ai Live ha portato una sperimentale versione electro-lirica di “L’Amour Est Un Oiseau Rebelle (Habanera)”, un testo scritto sulla musica tratta dalla Carmen di Georges Bizet.

Seconda Manche

A seguire è stato il turno di degli Stunt Pilots, il cui mentore Dargen D’Amico ha confezionato insieme a lei un’esibizione intensa di “How Will I Know” di di Whitney Huston con una parte di testo riscritto; Selmi, di Morgan, che ha portato sul palco con delicatezza e profondità “Parole che si dicono” di Ivano Fossati; Gaetano De Caro, di Ambra, con l’eterea e delicata cover di “La mente torna” di Mina; ASIA, dal roster di Fedez, con l'esplosivo rap con il testo parzialmente riscritto di “Empire State Of Mind” di Jay-Z; quindi Settembre, di Dargen, che a anche lui ha riscritto il testo di Fabri Fibra della canzone “Stavo pensando a te” e infine Angelica, con un’emozionante esibizione di “Nothing Compares 2 U” di Sinead O’Connor, scomparsa quest’estate.

Bufera Morgan

I due meno votati sono stati Asia e Animaux Formidables, e i giudici hanno scelto di eliminare questi ultimi con 3 voti a 1 (voto a favore solo dal proprio giudice Morgan). Il cantuatore si infuria con i colleghi e parla di trappola «Mi hanno fatto uno scherzo da stro**i. Pensavo foste maturi!». Dargen però non ci sta «Ti avevo chiesto se preferivi il tilt e tu hai detto votate»

Il ripescaggio

A questo punto Francesca Michielin ha presentato il colpo di scena di puntata: uno dei concorrenti che non hanno superato le precedenti fasi di selezione ha la possibilità di entrare ufficialmente in gara dalla prossima puntata. Quattro concorrenti - Astromare, Alice B, Anna Castiglia, Manifesto - si sfidano in un sondaggio aperto sul profilo Instagram di X Factor (disponibile fino alle 12.00 di oggi, venerdì 27 ottobre): i due che avranno raccolto la percentuale di voti più alta si sfideranno nella seconda puntata per un posto nei Live Show di #XF2023.

Anticipazioni prossima puntata

Il menù del prossimo appuntamento con i Live Show di X Factor 2023, atteso per giovedì 2 novembre sempre su Sky e in streaming su NOW, è già ricchissimo. E si preannuncia ancora uno show spettacolare anche grazie alla già attesissima performance di Elodie che quella sera porterà sul palco tutta la carica del nuovo sorprendente “Red Light”, primo Clubtape in Italia e naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA