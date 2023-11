X Factor, Morgan e Francesca Michielin ad alta tensione: «Volevo parlarti sopra per il gusto di farlo». La risposta stizzita

di Redazione web

Morgan e Francesca Michielin fanno scintille nella seconda puntata dei Live di X Factor 2023: nessuno dei due prova a nascondere la palese insofferenza nei confronti dell'altro, e anche il pubblico a casa non può fare a meno di notare le continue provocazioni tra il giudice e la conduttrice. Le frecciatine sono state continue nel corso della diretta, e sono in tanti a scommettere che tra i due la situazione esploderà prima della fine dell'edizione.

Francesca Michielin e Morgan, le provocazioni

Il motivo principale degli attriti tra Francesca Michielin e Morgan riguarda i tempi stretti della diretta televisiva, che causa non pochi problemi anche in considerazione del fatto che alcuni concorrenti sono minorenni e non possono apparire in tv dopo la mezzanotte (è il caso di Gaetano, della squadra di Ambra Angiolini, che non ha potuto esibirsi nuovamente per il ballottaggio con Asia proprio a causa dell'orario). La conduttrice rimprovera il giudice per i suoi giudizi troppo lunghi sulle esibizioni, mentre Morgan dal canto suo pare provare un certo gusto a provocarla. «Più fate così e più io parlo», la risposta di Morgan alle occhiatacce della Michelin. La situazione non è migliorata nel corso della puntata, tanto che il giudice ha candidamente ammesso: «Francesca! No niente volevo interromperti e parlarti sopra così per il gusto di farlo».

I commenti

Gli screzi tra Morgan e Francesca Michielin sono evidenti, e anche il pubblico a casa non può evitare di notarlo. Se c'è chi è pronto a scommettere che la conduttrice non riuscirà a mantenere la calma ancora per molto nei confronti del giudice «maleducato», c'è anche chi non la ritiene adeguata al ruolo e prende le parti del cantante.

