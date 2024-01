Terapia genica, bambino di 11 anni riesce a sentire per la prima volta: «I suoni sono bellissimi, mi piacciono tutti»

Aissam Dam, un bambino marocchino di 11 anni, ha vissuto i suoi primi anni di vita in un profondo silenzio a causa di una sordità congenita causata da una rara mutazione del gene OTOF. Nato in povertà, l'unico mezzo di comunicazione di Aissam era un linguaggio dei segni tutto suo, non avendo accesso all'istruzione.