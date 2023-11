Fedez, l'annuncio a sorpresa: «Novità rivoluzionaria in arrivo». Mai vista Chiara Ferragni così...

di Alessia Di Fiore

Fedez sorprende tutti sui social. Il rapper ha postato una storia su Instagram insieme alla moglie Chiara Ferragni, la descrizione dice: «Novità rivoluzionaria in arrivo».

Una frase che ha scatenato la curiosità dei fan: una nuova canzone? Un evento? Una nuova petizione? Insomma, da un rapper di fama internazionale come lui ci si aspetta veramente di tutto, ma questa volta è andato oltre.

Fedez e gli occhiali per leggere disteso

Pare che il rapper, abbia acquistato on line degli occhiali per leggere senza difficoltà da disteso, un modello decisamente rivoluzionario, e ha voluto che Chiara Ferragni li provasse: così dopo averla fatta stendere sul divano di casa, le ha dato un fumetto e le ha chiesto di approvare il suo nuovo acquisto.

Chiara non sembrava molto contenta, per quanto apprezzabile lo sforzo, la sua recitazione lascia un po' a desiderare. La Ferragni infila questo paio di occhiali neri con le lenti che consentono di leggere da sdraiati senza problemi: lei è decisamente perplessa e presa in giro bonariamente dal marito Fedez.

Fedez ha poi ammesso: «Dai non ho molto da fare nella vita, sono annoiato, e compro cose inutili sul web».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA