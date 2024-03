Camilla diventa Barbie e lei scoppia a ridere: «La bambola ha 50 anni in meno»

di Cristina Siciliano

Camilla diventa Barbie. Dalla punta dei capelli lucenti a quella dei piedi. In occasione di un evento a Buckingham Palace è stata consegnata alla sovrana una bambola a sua immagine e somiglianza. Per il look della regina un abito sobrio, fedele ed elegante color pastello, più country che chic. «Splendido, mi avete tolto circa cinquant'anni», ha commentato la regina Camilla facendo sorridere le rappresentanti della Women of the World Foundation (Wow), di cui è presidente onoraria, nell'iniziativa a Palazzo in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna.

L'evento

All'evento hanno preso parte anche la regina Mathilde del Belgio ed Helen Mirren, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice nel 2007 per la sua interpretazione di Elisabetta II nel film 'The Queen', oltre a Krista Berger, responsabile globale per le celebri bambole prodotte dall'americana Mattel, giunta a Londra da Los Angeles per la consegna del regalo alla regina Camilla.

«Il Wow Bus è stato adattato per consentire a gruppi, individui e famiglie di prendere parte ad attività progettate da Wow per esplorare in modo creativo le questioni relative all'uguaglianza di genere – si legge dal profilo ufficiale della Royal family –.

