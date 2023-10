Topo a “passeggio” nella plafoniera del treno Torino-Milano: la denuncia choc, pendolari furiosi

di Redazione web

Un grosso topo passeggia in una plafoniera della luce in un treno. Impossibile? A quanto pare no. «Un enorme ratto cammina dentro le plafoniere della luce a bordo di una delle carrozze del Regionale Veloce Trenitalia partito questa mattina da Porta Nuova alle ore 5.54 e diretto a Milano Centrale», lo denuncia il consigliere Silvio Magliano sui social.

Passeggeri inorriditi

Il filmato, girato da uno dei passeggeri, è stato postato sui social dal consigliere Silvio Magliano, per documentare le condizioni in cui sono costretti a viaggiare i cittadini piemontesi che fanno i pendolari tra Torino ed il capoluogo lombardo. «Il fatto è vergognoso: non bastavano i ritardi, la ressa che impedisce a molti dei passeggeri di viaggiare seduti, i finestrini rotti, carrozze roventi o gelate e tutti gli altri quotidiani disagi.

Commenti pesanti

Dal video si evince che l’animale è molto grande, copre quasi una plafoniera per lunghezza e si muove al suo interno con una certa rapidità, entrando chissà da quale pertugio. Si moltiplicano, intanto, i commenti sui social, di passeggeri inorriditi dallo scorrazzare dell'animale in un mezzo pubblico, frequentando ogni giorno da centinaia, se non migliaia, di pendolari.

