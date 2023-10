Volo Easyjet in ritardo di 5 ore, poi l'annuncio: «Il pilota è stato punto da una zanzara»

di Redazione web

Un volo di EasyJet ha subìto un ritardo per un motivo tutt'altro che ordinario. L'aereo diretto a Manchester ha posticipato l'orario di partenza a causa di alcuni insetti a bordo. L'attesa per i passeggeri è durata più di cinque ore e ha consentito di pulire a fondo il velivolo prima di salire a bordo.

La dinamica

La testimonianza di alcuni passeggeri permette di fare maggiore chiaraezza sulla vicenda: «L'orario di partenza sul tabellone continuava ad aumentare sempre di più. Alla fine, il pilota è uscito e ci ha detto che era stato punto da una zanzara nella cabina di pilotaggio, quindi voleva che l’intero aereo venisse pulito a fondo nel caso ci fossero altri insetti». Questa notizia sarebbe però giunta dopo diverso tempo, perchè i passeggeri testimoniano che l'unica informazione offerta loro era che il volo fosse in ritardo a causa di difficoltà tecniche.

Anche la compagnia aerea EasyJet ha però fatto delle dichiarazioni in merito: «Per essere chiari, la capacità dell'equipaggio di operare il volo non è mai stata compromessa e il capitano ha preso la decisione di operare non appena il problema fosse stato risolto». La compagnia ha poi aggiunto: «La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio sono la massima priorità di EasyJet e vorremmo scusarci con i clienti per l'inconveniente causato».

