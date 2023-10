«Ho rinunciato alla carta igienica e uso strofinacci lavabili: così risparmio 90 euro l'anno»: la scelta che fa discutere

di Redazione web

In tempi di caro prezzi e inflazione alle stelle, provare a risparmiare soldi è la priorità di quasi ogni famiglia. Ed evidentemente l'argomento sta a cuore anche a una mamma, che ha condiviso su TikTok il suo metodo per mettere da parte quasi 90 euro all'anno: rinunciare alla carta igienica a favore di panni lavabili e riutilizzabili.

Carta igienica addio

Il video condiviso su TikTok da Frith, una mamma attenta alle tematiche ambientali che per i suoi bambini ha scelto di utilizzare pannolini in tessuto lavabili, comincia con una domanda: «Vuoi risparmiare soldi?». In primo piano, un rotolo di carta igienica. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la clip non preannuncia un codice sconto per l'acquisto della carta, ma - con un rapido scambio - al posto del rotolo compaiono dei panni in tessuto. Questo il trucco della donna, che ha dichiarato di aver cominciato a usare gli stracci lavabili un anno fa risparmiando in questo modo 77 sterline (poco meno di 90 euro). Un risparmio che ha margine di crescita, poiché il marito di Frith e i loro ospiti continuano ad usare la tradizionale carta igienica per i loro bisogni, mentre loro figlio è ancora piccolo per utilizzare correttamente il water. «Tutto ciò di cui hai bisogno è un borsello con cerniera umido e degli strofinacci. Dureranno per anni», spiega. «Non è necessario effettuare lavaggi aggiuntivi poiché li laviamo con i nostri pannolini riutilizzabili. Tuttavia, se non usi i pannolini riutilizzabili, hanno solo bisogno di un ciclo di risciacquo veloce e poi possono essere lavati normalmente. Sono migliori per la pulizia, che è particolarmente utile con i bambini. Inoltre, non c'è bisogno di temere di toccarli. Basta aprire la cerniera della borsa, inserirla nella macchina e lasciare che faccia tutto il resto per te».

Le reazioni

La confessione della donna ha colto di sorpresa molti utenti, e alcune persone si sono divise sui pro e i contro della soluzione adottata da Frith. «La carta igienica è in gran parte biodegradabile.

