«Gli animali si adottano, non si comprano», ma l'acquisto di questo cucciolo mette tutti d'accordo: i 20 euro meglio spesi di sempre

Una storia che ha fatto il giro del web e ha raccolto migliaia di commenti e apprezzamenti, ma ha anche dato l'occasione di riflettere su un tema molto importante, vale a dire l'acquisto di animali domestici. Sheila, una donna spagnola a capo dell'organizzazione Revolución Pata, ha pubblicato un video sull'account TikTok in cui racconta e mostra ciò che le è successo.

La storia inizia con la frase: «Ieri ho comprato un cane. La cosa ti sorprende, vero?». In effetti, l'associazione fondata da Sheila si impegna a sensibilizzare nei confronti del possesso responsabile degli animali, e un tema molto caldo in questo ambito è quello dell'adozione come alternativa all'acquisto - in particolare - di cani e gatti.

Nel video, tuttavia, l'acquisto del cane è necessario. Vediamo perché.

L'acquisto del cane: ecco cos'è successo

Sheila sta riprendendo con il suo telefono mentre cammina per strada in una zona industriale. Il motivo della ripresa è presto detto: poco più in là nota un uomo con un cane al guinzaglio, ma non si tratta di una semplice passeggiata in compagnia del proprio animale domestico.

La donna, dunque, decide di fare qualcosa al riguardo, anziché limitarsi ad assistere alla scena, e si è avvicinata all'uomo. Quest'ultimo ha giustificato il suo comportamento nei confronti dell'animale dicendo che lo aveva preso proprio quella mattina ed era già stato morso, il che è un atteggiamento normale per cani di quell'età senza nessun addestramento, ma non indica aggressività. Senza contare, naturalmente, che non aveva effettivamente fatto alcun male all'uomo.

Sheila, allora, si è offerta di comprare il cucciolo, offrendo in cambio 20 euro. L'uomo ha acconsentito, dicendo: «Sì, non posso tenerlo, te ne prenderai cura tu?». La donna gli ha spiegato la situazione e il suo lavoro nell'associazione di protezione degli animali, poi ha portato a casa il cucciolo, che già da subito sembrava felice di farsi accarezzare e non ha mostrato nessun comportamento aggressivo.

Il video, infatti, ci mostra il cane al rifugio, in perfetta salute ed estremamente felice di aver trovato una casa in cui viene rispettato e amato.

