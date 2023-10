Cacciata dal ristorante a causa del cane guida: «Lui deve stare in giardino». Lei denuncia e il giudice condanna il locale

di redazione web

Sophia Brennan, una donna ipovedente, è sata cacciata dal ristorante dove aveva prenotato insieme al marito, a causa della presenza del suo cane guida, Timmy.

I ristoratori, avevano proposto alla donna di lasiare il cane in giardino per tutta la durata della consumazione del pasto, ma quest'ultima si è categoricamente rifiutata, in quanto la proposta dei ristoratori è stata ritenuta ingiusta e illecita, al punto che una volta uscita dal ristorante, Sophia ha denunciato l'accaduto portando avanti un'azione legale nei confronti del ristorante.

Anche se la vicenda fa riferimento a un fatto accaduto al marzo dell'anno scorso, non è stata portata alla luce fino a questi giorni, quando è arrivata la sentenza nei confronti del ristorante.

«Umilata al ristorante davanti a tutti»

«La signora Brennan è stata pesantemente umiliata, imbarazzata e turbata.

Una grave violazione dell'Equal Status Act, che attestava che la donna aveva tutto il diritto di essere accompagnata dal suo cane guida all'interno del ristorante.

La sentenza, non solo ha dato ragione alla signora Brennan, ma ha anche dato una maggiore risonanza alla vicenda affinché cose del genere non si ripetano più.

