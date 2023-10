Lautaro Martinez condannato dal Tribunale di Milano: ha licenziato la babysitter malata terminale

di Redazione web

Un autogol per Lautaro Martinez: l'attaccante è stato condannato dal Tribunale di Milano per aver licenziato la sua babysitter, una 27enne che aveva scoperto di avere una malattia molto grave, che infatti l'ha stroncata pochi mesi dopo. Il tribunale meneghino ha stabilito che il calciatore dovrà risarcire la famiglia della babysitter, in quanto si è trattato di un licenziamento illegittimo.

La sfortunata ragazza si era rivolta a uno studio legale subito dopo il licenziamento, ritenendo di aver subito un'ingiustizia molto grave.

Il licenziamento

Lautaro Martinez aveva assunto regolarmente la 27enne per fare da babysitter alla figlia Nina ma, 8 mesi dopo l'assunzione, la ragazza è stata ricoverata in ospedale a causa di fortissimi dolori all'addome.

Il ricovero, a quel punto, è proseguito ad oltranza e la babysitter, mentre doveva fare i conti con le conseguenze del terribile male, si è vista recapitare il licenziamento da parte di Lautaro Martinez, motivato con il fatto che avesse sforato il tetto massimo previsto per le assenze per malattia.

