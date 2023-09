Inter-Fiorentina 4-0, le pagelle: Cahla gigante, Lautaro e Thuram che coppia

di Alessio Agnelli

SOMMER 6 Terza presenza e terzo clean sheet senza colpo subire. Controlla un destro di Bonaventura a fil di traversa, amministra coi piedi e giustifica la pagnotta con 2 paratine su Sottil.

DARMIAN 6,5 Forse all’ultima da prima scelta a destra. Ma, aspettando Pavard, con Kouamé non rischia nulla. Attento anche negli incroci con Gonzalez e Sottil. Usato sicuro.

DE VRIJ 6,5 Con Beltran ha vita facile ed esperienza da contrapporre. Chiude ogni varco anche con Nzola. Utile da regista arretrato.

BASTONI 7 Tiene a bada Gonzalez e Beltran, quando gravita nella sua zona. Un valore aggiunto in costruzione e al lancio, sempre calibrato al millimetro. A referto un quasi assist (per Thuram) e un quasi gol, negato da Christensen.

DUMFRIES 7 Attacca costantemente Biraghi, tenendolo basso e arrivando sul fondo. Pennella un cross al bacio per Thuram, ma il figlio d’arte non capitalizza. Centra un palo. (25’ st Cuadrado 6,5: subito l’assist del 4-0 per Lautaro)

BARELLA 6,5 Qualità e quantità. Fa a gara con Calha a chi recupera più palloni. In interdizione una sentenza, in impostazione ispirato e mai banale. (14’ st Frattesi 6: ordinato, sul pezzo)

CALHANOGLU 7,5 Un gigante del ruolo.

MKHITARYAN 6 Il suo pezzo forte sono i recuperi e le ripartenze palla al piede. La garra non manca, meno la precisione sotto porta.

DIMARCO 7 Spinta e traversoni a getto continuo. All’inizio prova a mettersi in proprio, poi disegna il tracciante di sinistro per il vantaggio di Thuram. Spina nel fianco. (25’ st Carlos Augusto 6: tiene la posizione)

THURAM 7,5 Un gol segnato, il primo in nerazzurro, un assist per il raddoppio di Lautaro, un rigore guadagnato. E poco importa se si divora altre due reti. Il suo lo garantisce e anche di più. In crescita costante. (25’ st Arnautovic 6: entra a giochi già fatti, compitino)

LAUTARO 8,5 Toro scatenato ed inarrestabile. Anche la Fiorentina travolta a passo di carica, con un’altra doppietta, la seconda in 3 partite, per 5 reti già in carniere. Trascinatore.

INZAGHI 7,5 Terza vittoria di fila, terzo clean sheet, miglior attacco e miglior difesa del torneo. La partenza è DOC, Fiorentina schiacciata e Milan agganciato in vetta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA