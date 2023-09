Real Sociedad-Inter 1-1, le pagelle: Lautaro non sbaglia, Thuram dominante. Pavard, debutto fuori fase

di Fabrizio Ponciroli

SOMMER 6,5 Incolpevole sul gol. Per il resto si fa trovare pronto. Un paio di interventi di grande valore.

PAVARD 5 Alla sua prima in nerazzurro è completamente fuori fase. Perde troppe volte l’avversario diretto. Impacciato.

DE VRIJ 6 Il migliore della traballante difesa nerazzurra. Prova a fare quello che può (26’ st Acerbi 6: sostanza).

BASTONI 5 Pesa l’errore nell’azione del gol che sblocca la partita. In costante affanno (10’ st Dimarco 6,5: mette ordine e cross importanti).

DUMFRIES 5,5 Non aziona mai il suo potente motore. Spesso sembra spaesato. Manca di lucidità.

BARELLA 6 Tanti errori tecnici per uno del suo livello. Fatica a dare velocità al gioco nerazzurro. Nel finale cambia marcia.

ASLLANI 5 Inzaghi gli concede una grande chance ma la spreca malamente. Anche eccessivamente nervoso (10’ st Frattesi 6,5: ci mette personalità e tanta forza, fa a sportellare con tutti).

MKHITARYAN 5,5 Lontano parente del dominatore del Derby. Cerca, con insistenza, un modo per rendersi utile ma non lo trova (15’ st Sanchez 6: prova a scuotere la squadra, è utile).

CARLOS AUGUSTO 5,5 Non spinge come dovrebbe e, quando c’è da difendere, non è sempre preciso nelle chiusure.

ARNAUTOVIC 5 Ben schermato dalla difesa spagnola. Mai un guizzo degno di nota. Prestazione insufficiente (10’ st Thuram 6,5: strapotere fisico, mette tanta paura agli spagnoli).

LAUTARO MARTINEZ 7 Gioca 86’ senza mai una giocata degna di nota ma, quando arriva la palla buona, non sbaglia.

INZAGHI 6 L’esordio in Champions League è complicato. Gioco inesistente e tanti errori. Il finale è comunque da grande squadra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA