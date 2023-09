Lazio-Atletico Madrid 1-1, le pagelle: Provedel da urlo. Luis Alberto non molla mai

di di Enrico Sarzanini

Incredibile all'Olimpico: la Lazio pareggia al 95' contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone grazie ad un gol di testa del portiere Provedel. Finisce 1-1 nella prima giornata della Champions League.

LE PAGELLE

PROVEDEL 8

Subisce gol su una beffarda deviazione di Kamada, nella ripresa rischia di subirne un altro su deviazione di Romagnoli ma c'è il palo. Miracoloso su Lino nel finale regala il pareggio con un'incredibile, incornata.

MARUSIC 6,5

Da quella parte non si passa e la musica non cambia nemmeno quando, complice l'infortunio di Pellegrini, deve passare sulla fascia sinistra.

PATRIC 6

Qualche amnesia in difesa ma non difetta mai per impegno e attenzione, nella ripresa prova l'incursione solitaria in avanti ma c'è la difesa a dire di no.

ROMAGNOLI 6

Sempre lucido e attento nel primo tempo è provvidenziale su Griezmann. Sfiora il vantaggio di testa su angolo.

PELLEGRINI 6,5

Corre tantissimo da quella parte riesce spesso a fare la differenza ma prima dell'intervallo deve uscire per una distorsione al ginocchio. (37' pt Lazzari 5: mai efficace).

KAMADA 5,5

Primo tempo di alti e bassi al 29' arriva la sfortunata deviazione che spiazza Provedel e regala l'inaspettato vantaggio agli spagnoli fino a quel momento innocui in avanti.

VECINO 6,5

In campo a sorpresa al posto di Cataldi è uomo-ovunque: difende con intelligenza e attacca co decisione poi si deve arrendere alla stanchezza. (30' st Cataldi 6: un bel po' di sostanza ma non basta).

LUIS ALBERTO 6,5

Fin dai primi minuti suona la carica fin dai primi invitando i compagni a pressare e quando trova il varco giusta mette in difficoltà l'estremo spagnolo.

FELIPE ANDERSON 5,5

Spinge senza convinzione e quelle poche volte che lo fa si ritrova accerchiato da tre giocatori dell'Atletico.

(15' st Isaksen 5: non punta mai l'uomo).

IMMOBILE 5

Un momento maledetto per l'attaccante biancoceleste che lotta, corre e si scarifica ma quando gli capita la palla giusta la calcia in bocca al portiere.

ZACCAGNI 6

Vive molto di fiammate nel primo tempo si procura un bel calcio di punizione dal limite sul quale lui stesso costringe il portiere in angolo. Nella ripresa si ripete ma su azione. (30' st Pedro 6: tiene alta la Lazio).

SARRI 6

La sconfitta sarebbe stata davvero un'ingiustizia: la Lazio a tratti ha dominato la gara e ha subito gol su una sfortunata autorete, il pareggio sul finire di Provedel conferma che la Lazio è viva.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 23:22

