Live Lazio-Atletico Madrid 0-1: è iniziata la ripresa

di Giuseppe Mustica

Sedici anni dopo l'Olimpico, sponda Lazio, riapre le porte alla Champions League. No, non ci stiamo sbagliando, perché l'ultima edizione i biancocelesti l'hanno giocata a porte chiuse per via del Covid. Silenzio irreale e tifosi sul divano. Adesso è tutto diverso. «Abbiamo lottato a lungo per essere qui» ha detto Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa. E ha ragione. Il calendario ha voluto che a bagnare questo ritorno fosse un grande ex, quel Simeone che siede da parecchi anni sulla panchina dell'Atletico Madrid e che stasera cercherà di rendere amaro il debutto a Luis Alberto e soci. «A Roma gli anni più belli della mia carriera» è stato il commento del Cholo che probabilmente staserà si emozionerà. Gioca Patric in difesa, così come Vecino in mezzo al campo che hanno vinto i rispettivi ballottaggi. Il tecnico argentino dall'altra parte, vista anche l'assenza di Depay, si affida a Griezmann-Morata davanti. Si parte alle 21. Arbitra Vincin.

SECONDO TEMPO

46' Iniziata la ripresa all'Olimpico e subito cambio per Simeone: fuori proprio Barrios e dentro Gimenez, con Witsel che passa in mezzo al campo. Sostituzione conservativa, da subito, per il Cholo.

PRIMO TEMPO

47' Dopo due minuti di recupero è avanti la squadra di Simeone alla fine del primo tempo: decide la rete di Barrios con deviazione decisiva di Kamada. Sarri, ammonito - così come Simeone - costretto anche ad un cambio: infortunio per Pellegrini con Lazzari in campo.

37' Giallo anche per Sarri. E Pellegrini non ce la fa. Dentro Lazzari, con Marusic che passa a sinistra.

34' Problemi per Pellegrini dopo un contrasto, nella Lazio si sta già scaldando Lazzari.

29' GOL ATLETICO MADRID: Passa in maniera inaspettata la squadra di Simeone con Barrios, ma la deviazione decisiva sulla conclusione del centrocampista è di Kamada che spiazza Provedel. Un tiro che sembrava innocuo che invece diventa letale. Barrios diventa il più giovane spagnolo a segnare in Champions League per l'Atletico Madrid.

¡EL PRIMEEEEEEEROOOOO! 🔥



¡Disparo desde fuera del área de Pablo Barrios que se estrella en un defensor y acaba en el fondo de la red!



¡VAAAAAAMOOOOS! 🔴⚪ pic.twitter.com/MOmCuUGQop — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2023

27' Cresce la Lazio, e con Luis Alberto va vicina al gol: destro al volo, a giro, che sfiora il palo sul cross Marusic.

25' Ci prova direttamente su calcio di punizione dai 25 metri Zaccagni: la conclusione è centrale e Oblak salva in angolo. Poi altro calcio di punizione, sempre dalla stessa posizione, con relativo giallo per Griezmann che allontana il pallone.

22' Sale la tensione all'Olimpico e primo giallo della partita: è per Simeone per proteste.

19' Risponde l'Atletico con Griezmann, che salta Patric e se ne va verso Provedel, poi non riesce a colpire col destro, e il portiere della Lazio non deve nemmeno intervenire.

18' Calcio d'angolo tagliato di Luis Alberto, Romagnoli cerca l'anticipo ma la palla si perde alta.

13' Kamada ci prova dopo l'appoggio di Luis Alberto: destro debole, Oblak blocca senza particolari problemi.

11' Lancio di Vecino per Immobile che aggancia benissimo correndo verso la porta: ma c'è Oblak che esce sui piedi dell'attaccante della Lazio, c'era pure Witsel che in copertura.

6' Solito copione quando gioca una squadra di Simeone: l'Atletico Madrid in fase di non possesso si abbassa tutto nella propria metà campo, difficile per la Lazio, che alza invece il baricentro, riuscire a trovare spazi.

2' Buona azione dell'Atletico Madrid, che porta alla conclusione di Llorente: respinge Pellegrini col corpo. Ma ottimo avvio degli ospiti.

1' Striscione per Diego Simeone da parte della Curva Nord della Lazio. La parita è iniziata, il primo pallone lo muove la formazione di Sarri.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno per entrare in campo. Tra poco Lazio-Atletico Madrid.

Lazio-Atletico Madrid, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in tv e in streaming

La partita Lazio-Atletico Madrid si gioca stasera, martedì 19 settembre alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita si potrà vedere anche su Sky Sport, che ha i diritti della Champions League e anche in streaming attraverso l'applicazione Sky Go oppure su Now Tv.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 22:06

