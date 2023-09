Milan-Newcastle, le pagelle: Giroud fatica, Leao si perde sul più bello. Pioli, per vincere bisogna buttarla dentro

di Luca Uccello

MAIGNAN 6 Se questo è il Newcastle può giocare anche Sportiello. E infatti… Ps: con i piedi ogni tanto esagera un po’ e così si fa male. Ancora al polpaccio. (80’ Sportiello 6: fa il suo esordio con il Milan, non in Champions)

CALABRIA 6 Si incontra e scontro con Sandro Tonali. Poi rimane negli spogliatoi. (46’ Florenzi 6: Fa il compitino come il suo capitano)

THIAW 6 Se non c’è Thuram si gioca più tranquilli. E Gordon la serata passa davvero tranquilla…

TOMORI 6 Morde le caviglie di tutti. Giocatore da Europa, da Champions, meno da campionato

THEO HERNANDEZ 6,5 Chi fa da solo fa per tre. Quando può prende palla e se ne va direzione porta avversaria. Ci prova anche di testa ma Pope la prende sempre

LOFTUS-CHEEK 6 Il suo strapotere fisico c’è su ogni pallone, contro ogni avversario. Peccato per il problema che lo costringe a uscire (72’ Musah 6: ha poco tempo per incidere ma fa vedere qualcosina)

KRUNIC 5,5 Anche lui prova a buttarla dentro.

POBEGA 6,5 Prova con le bombe ma Pope non si distrugge nemmeno così. Pioli poi lo sostituisce perché togliere Rade ovviamente non si può… (62’ Reijnders 6: slalom gigante immediato ma la conclusione è seriamente da dimenticare)

CHUKWUEZE 5 Gioca contro il più scarso del Newcastle. Ma nonostante Brun lui non riesce mai ad andare via una sola volta (61’ Pulisic 5: Panchina meritatissima…)

GIROUD 5 Mai un pallone per lui. Quelli da giocare, quelli da spingere in porta. Fatica tanto. Ma Pioli non ha alternative…

RAFAEL LEAO 5 Perde il pallone sul più bello, nell’unica azione che riesce a creare nei primi quarantacinque minuti di gioco. Al minuto 74’ la palla gli capita sulla testa. Alta. Ma non è il suo colpo.

PIOLI 5 Howe non è Inzaghi. Il Milan può giocare. E quando il Milan può giocare è tutta un’altra cosa. Ma per vincere bisogna buttarla dentro. Ma se i suoi uomini migliori non ci riescono, è dura!

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 20:58

