Milan, Maignan e Loftus-Cheek sostituiti per infortunio: come stanno. Pioli: «Leao? Io avrei spaccato la porta»

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Newcastle alla prima di Champions League, pareggio che complica ora il cammino nel girone di ferro con Paris-Saint Germain e Borussia Dortmund. Ma la preoccupazione più grande, per i tifosi e Stefano Pioli, risiede nelle condizioni fisiche dei due giocatori usciti anzitempo dalla gara per infortunio, ovvero Ruben Loftus-Cheek e soprattutto Mike Maignan, sostituito da Sportiello nel finale.

Come stanno Loftus-Cheek e Maignan

E nel post partita Pioli, che si dice «al 33% soddisfatto per la prova, al 33% dispiaciuto per il risultato e al 33% preoccupato per le condizioni di Maignan», può parzialmente sorridere: per il centrocampista inglese infatti si trattava solo di crampi. E non preoccupano nemmeno le condizioni di Theo Hernandez, uscito zoppicando dal campo. «Theo? È abituato a prendere botte», ha detto il tecnico. Sulle condizioni del portiere, uscito a 10' dalla fine per infortunio, Pioli chiude: «Domani faremo delle valutazioni, ma non so se potrà giocare sabato. Dice di aver sentito qualcosa, ma lieve. Vedremo». ​



Pioli entra poi nel dettaglio: «Dispiace non aver vinto la prima del girone, perché è un raggruppamento tosto e non possiamo essere contenti del risultato». Una prova dispendiosa a livello fisico, quella del Milan, anche in prospettiva dei prossimi impegni ravvicinati: «Ora giocheremo ogni tre giorni, è impensabile che molti possano giocarle tutte da qui al Genoa», trasferta del prossimo 7 ottobre.



Infine su Leao, che non ha finalizzato un'occasione nel primo tempo incespicando sul pallone dopo una grande azione in cui aveva saltato quattro difensori: «Io avrei spaccato la porta, ma forse avrei tirato fuori». «Ma Rafa credo che piaccia agli amanti del calcio perché tenta cose non normali per altri giocatori e colpi a effetto».

